Passeig musical romàntic alemany al Festival de Maó

Dos clarinetistes, Tolo Mercadal i Oliver Casanovas; una pianista, Isabel Fèlix; i una violoncel·lista, Annabel Alonso, seran aquest dimarts, a les 21 hores, al Claustre del Museu de Menorca els protagonistes del tercer concert del XLVI Festival de Música de Maó.

El concert porta per títol «Un passeig pel Romanticisme Alemany» que dóna la pista del repertori que anirà des del romanticisme primerenc d’un trio de Beethoven, a la riquesa harmònica de Fèlix Mendelssohn amb el Konzertstücke num.2 per a dos clarinets i piano.

A la segona part, a més de la gran obra Die Acht Stücke, de Max Bruch, s’obriran a altres influències on els dos clarinets flirtejaran amb obres de Bedoya i Bermúdez.

Dos músics menorquins

Els quatre músics no formen una agrupació estable sinó que s’han reunit per aquesta ocasió que ells consideren molt especial. Segons Tolo Mercadal els punts en comú són l’amistat i l’afinitat de gustos musicals. Ell i la pianista Isabel Fèlix han fet molts anys junts feina al Conservatori on també és professora la violoncel·lista valenciana nascuda a Vilamarxant Annabel Serrano. El quart component de l’agrupació el va conèixer Mercadal a una master class. Es tracta del clarinetista Oliver Casanovas, natural d’Astorga, d’intens currículum internacional i avui dia integrant de l’Orquestra Dalas Simfonietta de Suècia.

Enguany el Festival aposta pels músics menorquins i aquest és el cas de Mercadal i Fèlix.