Excaven les cases antigues de Torre d'en Galmés

Amics del Museu de Menorca ha començat aquest estiu les excavacions a la part possiblement més antiga del poblat de Torre d’en Galmés. Està situada al sector nord del poblat, prop d’on està la caseta on es venen les entrades als visitants.

Serà la vintena campanya que porten a terme Amics del Museu al que és uns dels poblats talaiòtics més grans de les illes Balears i un element central de la candidatura de la Menorca Talaiòtica a Patrimoni de la Humanitat. Fins ara les recerques se centraven en les cases de la zona sud, però des de l’any passat, quan només es van fer feines prèvies d’aixecament de plànols i desbrossament, els treballs s’han traslladat al que es creu és la primera zona d’on va sorgir tot el poblat.

A llarg termini l’excavació que ha començat enguany al sector nord pretén descobrir l’antiguitat i la funcionalitat d’un conjunt d’estructures de la part alta, molt a prop dels talaiots i que, possiblement, es correspon a la més antiga.

Porta a l’est

Durant aquestes tres setmanes de la campanya arqueològica d’enguany, s’ha començat per despedregar una primera estructura de planta de tendència circular que aparentment sembla ser una casa talaiòtica amb un portal clarament situat a l’est, cosa poc habitual en les cases talaiòtiques conegudes que miren normalment cap al sud per protegir-se de la tramuntana i per aprofitar millor les hores de llum solar.

Els arqueòlegs coneixen força bé com eren les cases del talaiòtic final (500-123 aC) gràcies a diferents intervencions a la part baixa de Torre d’en Galmés, però no saben pràcticament res sobre les cases anteriors a aquest període i aquest és un dels alicients de l’actuació a la part més antiga.

En qualsevol cas són conscients que encara els hi falten uns quants anys de feina per arribar a les capes on puguin trobar els elements més antics. Quan l’excavació acabi es restaurarà l’estructura i serà possible visitar-la.

Codirigeixen la intervenció els arqueòlegs Borja Corral i Carlos de Salort. Les tasques de restauració van a càrrec dels restauradors-conservadors Francesc Isbert i Cecília Ligero. Participen en el projecte una quinzena d’estudiants i graduats de diferents universitats d’Espanya i una desena de voluntaris de Menorca.