Jimmy Jazz torna com a Rudymentari

Després d’un silenci que ha durat gairebé quatre anys, el tècnic audiovisual i músic vocacional resident a Barcelona Guiem Llorens Prats (Ciutadella, 1993), conegut com a Jimmy Jazz, ha posat en marxa un nou projecte totalment diferent, ara cantant en menorquí i amb el reggae clàssic i les seves variants en el centre.

En aquest projecte, Jimmy Jazz s’ha convertit en Rudymentari i, acompanyat en l’aventura pel conegut productor King Siva, va iniciar el nou camí publicant un primer single i videoclip amb la cançó «Som», que està agafant una bona embranzida.

Si era a principis d’aquest 2019 quan el músic reapareixia com a Rudymentari, fou a l’abril quan veia la llum «Som». Fins ara, el videoclip, dirigit per Dani Florit, conta ja amb 48.000 reproduccions a la plataforma Youtube i amb altres 31.000 a Spotify, uns nombres que no estan gens malament i que fan estar «hipercontent» a Guiem Llorens.

En la popularització de la cançó «Som», que, a ritme d’un reggae peculiar, parla «des d’un punt de vista personal de les arrels menorquines i de l’estima cap a l’Illa», ha ajudat que integrants de la Banda de Música de Ciutadella en fessin una versió que interpretaren durant el seu recorregut del dia de la vetlla des Be (15 de juny vespre). I també que la revista especialitzada Enderrock llistés el videoclip entre els quinze «indispensables» del reggae català actual, rallant de Rudymentari com a grup que, amb aquesta primera aposta musical, arriba des de l’illa de Menorca «per combatre amb alegria el món». Els propers dies, de fet, veurà la llum un segon single de Rudymentari.

Sens dubte, tant «Som» com aquesta segona cançó formaran part del seu disc de debut (com a Jimmy Jazz havia tret «Reggaebelión»), que no té data concreta però que preparen perquè surti «més tirant a final d’any».

Mentre l’àlbum no arriba, però, Rudymentari té previst oferir el seu primer concert en públic com a tal, on es podran escoltar tant aquests dos temes com altres de nous que integraran al disc, així com versions que a ells els inspiren i qualcuna de Jimmy Jazz, també «per recordar d’on venc».

A la presentació, Rudymentari actuarà acompanyat d’un saxofonista i de la banda menorquina The Backyaad Band. Aquest concert serà el 17 d’agost vespre a la Sala Multifuncional de Ciutadella i durant la vetllada també hi actuaran Orgànic, Senyor Oca i Adala & The Same Song Band.