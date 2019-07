Simón, Ballerini i Querkezi

La soprano Marigona Querkezi i el tenor Santiago Ballerini seran els cantants que enguany acompanyaran el baix Simón Orfila en el ja tradicional, i esperat, concert líric de Sant Llorenç que anualment, i per 22 vegada consecutiva, organitza al seu poble natal el conegut cantant menorquí amb l’Ajuntament d’Alaior.

El concert, amb el mestre Antoni Pons Morlà al piano i dirigint l’orquestra, tindrà lloc el dimecres 7 d’agost a les 21 hores a l’església de Santa Eulàlia d’Alaior, amb la recaptació que aquesta vegada anirà a benefici de l’Associació de Persones Sordes de Menorca (Assorme).

Les entrades per al ‘concert d’en Simón’ es troben ja a la venda, amb preus que oscil·len entre els 13 i els 30 euros, segons l’entrada sigui general, preferent o gold. Es poden aconseguir al Punt d’Informació Turística de Sant Diego i als bars Ca na Divina i Géminis. També, s’ha anunciat que es farà una retransmissió amb una pantalla Dalt es Fossar, amb entrades (exterior) a 6 euros.

L’alaiorenc Simón Orfila, que es troba en un punt àlgid de la seva carrera, arribarà a aquest concert, que integrarà una part operística i una altra de temes populars, des d’Itàlia, entre funció i funció del «Rigoletto» (ell fa de Sparafucile) que es representa al Sferisterio de Macerata. La primera funció fou el 21 de juliol i avui vespre s’hi farà la segona, amb una tercera i quarta previstes per als dies 2 i 9 d’agost.

També, després del concert d’Alaior i de la darrera funció de «Rigoletto», Simón Orfila té previst partir el 21 d’agost cap a La Corunya, on començarà els assajos per participar, com a Leporello, al «Don Giovanni» dirigit escènicament pel cineasta Carlos Saura i que es representarà els dies 13 i 15 de setembre.