El Cor Francesc Valls, al Festival de Música d'Estiu de Ciutadella

El tercer concert del Festival de Música d’Estiu de Ciutadella, aquest dilluns a les 21 hores a l’església del Socors i amb el nom de «Laudate Dominum» («Els cims de l’espiritualitat»), unirà els llenguatges expressius de Tomás Luis de Victoria (1548-1611) i Johann Sebastian Bach (1685-1750), que sempre han representat dos mons i dues èpoques bastant anònimes: renaixement i barroc, contrareforma i protestantisme.

Els encarregats de fer aquesta fusió, unió entre l’expressió musical i el significat profund del text a través de la insondable espiritualitat que van viure tots dos compositors, serà el Cor Francesc Valls (integrat per catorze cantants professionals), dirigit per Pere Lluís Biosca i acompanyat de l’orgue interpretat per Joan Seguí Mercadal.

Per una banda, Tomás Luis de Victoria encarna un dels cims més elevats de l’espiritualitat artística i, a través del seu contrapunt elegant i sobri, no només dibuixa subtilment el sentit de cada paraula o vers, sinó que eleva el significat total del text a un veritable univers musical, a un estadi gairebé místic.

I per l’altre costat, J.S. Bach és el punt crucial d’inflexió del pensament contrapuntístic, la cúspide del que es coneix com a polifonia, la màxima representació de les tècniques que combinen paraula, matemàtica i música en un art total. A través d’ell, la música cerca la intensificació emocional i es posa al servei expressiu del text, utilitzant innumerables recursos marcats per l’efecte i el contrast que fan que la seva música adquireixi uns cromatismes i unes textures especialment denses.

El Cor Francesc Valls va ser fundat el 2003 per tal de participar de forma regular a les misses conventuals de la Catedral de Barcelona, i actualment també participa setmanalment a les misses internacionals de la Basílica de la Sagrada Família.