Art d’alçada per a un ascensor a l’Illa del Rei

Amb obra d’autors tan reconeguts com ara Josep Guinovart, Antoni Tàpies, Eduardo Chillida o Hans Hartung, la sala de La Caixa del carrer Nou 25 de Maó inaugura aquest dimarts (20 h) una exposició benèfica per recollir fons per a la Fundació Hospital Illa del Rei. Concretament, la recaptació es destinarà a la posada en marxa d’un ascensor per a persones amb mobilitat reduïda, per pujar i davallar a la primera planta de l’edifici de l’hospital.

Aquesta, de fet, serà la setena exposició d’aquest tipus que s’impulsa amb objectiu benèfic a favor de l’Illa del Rei, amb una organització que va a càrrec del consultor d’art Carles Jiménez amb la col·laboració de la pròpia Fundació. La mostra es podrà veure a La Caixa del carrer Nou fins al proper 17 d’agost, en un horari que va de dilluns a divendres d’11 a 13.30 h i de 19 a 21.30 h, i els dissabtes d’11 a 13.30 h.

Diversitat

En total, a l’exposició s’hi podran veure 52 obres, d’una varietat pictòrica important, tant d’estils, com de tècniques, com d’autors, la majoria pintors reconeguts i de trajectòria consolidada. D’estils, per exemple, la varietat va del quadre més abstracte i conceptual fins al més figuratiu, tant impressionista com expressionista. Mentre que les tècniques inclouen obra gràfica, amb litografia i gravat, i també obra original, amb aquarel·les, pastels i olis de manera majoritària.

I el que també serà divers serà el preu, perquè n’hi haurà de tota mena i per a totes les butxaques, a partir de 200 euros el més baix i fins als 15.000 euros el més alt. L’obra original de més cost és «Trossos de mar», oli de 80 cm x 1 m de Josep Guinovart (1927-2007), un dels màxims exponents de l’avantguarda plàstica catalana i espanyola de la segona meitat del segle XX.

Però també hi haurà la possibilitat d’adquirir art d’un dels grans de l’anomenat informalisme, Antoni Tàpies (1923-2012), del basc de renom mundial en art contemporani Eduardo Chillida (1924-2002), o de l’alemany, mort a França, Hans Hartung (1904-1989), pintor abstracte gestual que també va viure a Menorca amb l’escandinava Anna Eva Bergman.

A la vegada que igualment es podrà veure i comprar-se obres d’artistes com Ràfols-Casamada, Pujol Boira, Josep Massanes, Domingo Abelló, Josep Baqués, Perico Pastor, Jordi Pintó, Lloveras, Didier Lourenço, Marc Jesús (litografies) i Pepe Vives Campomar (gravat).