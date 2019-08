Rafael Basurto, la veu de Los Panchos, a Menorca

El record de Los Panchos de sempre, el mític trio romàntic i reis del bolero amb cançons com «Bésame mucho», «Quizás, quizás, quizás» o «Si tú me dices ven», encara perdura en la memòria de molts.

I el cantant mexicà Rafael Basurto Lara, la darrera veu que va compartir escenari amb els integrants originals de Los Panchos, farà possible que aquest record i estil que no té confusió sigui present també a Menorca. Perquè el proper dilluns 26 d’agost, a les 21.30 hores al Claustre del Carme de Maó, actuarà en directe amb un concert homenatge coincidint també amb l’any del 75è aniversari de la fundació del trio.

A Nova York

Los Panchos van néixer a Nova York el maig de 1944, amb els mexicans Alfredo Bojalil Gil (El Güero Gil) i José de Jesús Navarro Moreno (Chucho Navarro) i el porto-riqueny Herminio Avilés Negrón (Hernando Avilés), cantant a tres veus i tres guitarres (encara que després foren dues guitarres i un requint), amb música ranxera mexicana i boleros.

Amb el pas del temps i a partir de l’any 1951, quan Hernando Avilés deixà Los Panchos, ja llavors famosos arreu, el trio continuà amb Gil i Navarro i sumant-s’hi un altre vocalista com a primera veu, en les seves diferents etapes. Rafael Basurto Lara s’hi integrà l’any 1977, mantenint-s’hi fins al 1992 i posant veu a temes bandera com «Si tú me dices ven». I l’any 1993 va començar una etapa com a cantant solista, com a la veu de Los Panchos.

En tot aquest temps, també després de la mort dels seus companys originals a Los Panchos, ha compartit escenari i gravat amb cantants com Dyango, Rocío Jurado, Celia Cruz, Rocío Durcal, Francisco, The Platers, Lucho Gatica, etc., dedicant ara la seva gira d’homenatge sobre els 75 anys de Los Panchos a Alfredo Gil, creador del requint i Chucho Navarro, immens compositor, amb la idea de seguir duent aquest sentiment de bolero Panchista en el record. Sobre el concert a Menorca aquest divendres es donarà més informació per part de l’Ajuntament de Maó.