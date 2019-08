Miquel Mariano reapareix i posa rumb... a Mallorca

Després d’estar gairebé entre nou i deu anys sense fer concerts, el músic menorquí Miquel Mariano (es Mercadal, 1976) torna als escenaris i aquest dijous vespre, amb l’actuació titulada «Rumb a Menorca», cantarà amb la banda de música A Contratemps al concert especial de les festes de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca), a la plaça de l’Ajuntament.

Aquesta actuació, que Miquel Mariano explica que és puntual «encara que si qualcú a Menorca s’anima la podem tornar a fer, perquè la feina està feta», es va començar a gestar ara fa quasi un any, quan Pere Siquier, director d’A Contratemps (de fet, la Banda de Música de Sant Llorenç) i també clarinetista de la Banda Municipal de Palma (on també hi actua la menorquina Cati Mariano com a trompetista), li va comentar de preparar el seu habitual concert especial de festes amb cançons dels seus dos discs, que serien adaptades aposta per a l’ocasió.

La proposta va tirar endavant i Siquier va arranjar per a banda fins a dotze temes dels que s’integren als treballs «A ritme d’illa» (2007) i «Rumb a Menorca» (2008), dos treballs en solitari de Miquel Mariano (que en 1999 va ser un dels fundadors de S’Albaida i hi va actuar fins al 2006) que li van donar moltes alegries i sorpreses, i una bona visibilitat que en aquell moment el convertí en un músic prou mediàtic. Com ara amb les cançons «Verigut», una rumba amb un videoclip viral que l’any 2007 va obtenir unes 85.000 visites en poc temps i que arribà a les 100.000 reproduccions, «Aerolínies menorquines» o «Gelosia». Un tema, aquest darrer, que, amb lletra de Tòfol Mus, encara ara és viu i es canta a nivell popular a llocs com Es Cau de Cala Corb i que ja en el seu moment s’havia adaptat també per a banda.