El port de Maó s’omple d’art

Per una nit, el port de Maó es va convertir en un gran estudi sota les estrelles, i va servir com a lloc de treball i font d’inspiració per a un total de seixanta-cinc artistes, que van crear les seves obres en directe, sota la mirada curiosa i atenta del nombrós públic que va omplir el moll de Llevant.

Com l’any passat, la «Nit d’Art» de Maó va esdevenir un acte molt concorregut, i va comptar amb la participació d’artistes com Carlos Mascaró, Zulema Bagur, Pacífic Camps, Zaca, Assumpta Casasnovas, Mitico Shiraiva, Víctor Pons, Pol Marban, Theresia Malaise, Hombre López, Antonio Moyano, Enric Gol, James o Verónica Avellano, entre molts altres.

Art en viu

La festa va començar a les 18.30 hores, de la mà del del Club Marítimo Mahón, que va organitzar diverses activitats esportives.

Més tard, mentre queia la nit i s’obrien els punts de llum, els artistes treballaven en les seves obres i atenien les preguntes dels més curiosos, i un actor disfressat de Salvador Dalí amb barretina passejava pel port damunt d’un descapotable de color blanc, posant un toc d’humor surrealista a la vetllada.

A poc a poc, el bon ambient s’apoderava de l’escenari i la gent comentava les obres amb els artistes de manera animada. Els més petits també tenien espai per a les seves pròpies creacions i, finalment, la Xaranga des Xubec també es va afegir a la festa.