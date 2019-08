«A dues veus», un diàleg entre disciplines artístiques

Fins al pròxim 24 d’agost, el Centre Internacional d’Art i Gravat de Menorca-Alaior acollirà l’exposició «A dues veus», una mostra que aplega l’obra recent, i especialment creada per a l’ocasió, de la gravadora Maria Pujol i el pintor Ivanjot (Ivan Jordà), dos artistes amb estils diferents però units per la seva llarga i profunda vinculació amb l’illa de Menorca.

Tots dos plantegen l’exposició com un diàleg entre diferents tècniques, mitjançant el qual confronten les seves visions sobre la creació artística. D’aquesta manera, els visitants que recorrin l’exposició es trobaran l’obra de Pujol per una banda i la d’Ivanjot per l’altra, i veuran com totes dues convergeixen al centre, donant com a resultat tres obres creades a quatre mans.

Sobre l’origen de l’exposició, Maria Pujol explica que «tots dos tenim una llarga trajectòria artística, i ens hem anat seguint mútuament, i com que ens trobàvem tantes vegades a l’Illa vam decidir fer una exposició conjunta».

Diàleg entre disciplines

Maria Pujol és gravadora i estampadora d’ofici, i treballa i viu a Barcelona, però té família a Ferreries i passa molt de temps a Menorca, on ha participat en nombrosos projectes artístics. Pujol fa feina amb el gravat tridimensional, una tècnica que consisteix a estampar el paper i retallar-lo per tal de donar-li tridimensionalitat.

Per la seva banda, Ivanjot treballa la pintura, el dibuix i el retrat, i la seva obra se centra en la figura humana. En aquesta exposició, presenta una sèrie de retrats de petit format realitzats amb tècnica mixta i d’estètica retro i vintage, en els quals plasma rostres de dones, d’homes i de ciclops.

A l’exposició, totes dues disciplines es troben per establir un joc creatiu en el qual els artistes intercanvien el seu discurs i exploren els límits del seu llenguatge. El resultat és una proposta contemporània i plena de simbolisme, que mescla l’imaginari dels dos artistes per crear, de manera harmònica i natural, una nova realitat, que de ben segur serà la llavor de futures col·laboracions.

L’exposició es va inaugurar el passat dijous, en un acte que va comptar amb la presència dels dos artistes i d’un nombrós públic assistent. Es podrà veure de dimarts a dissabte, de 17 a 21 hores, i els dimecres de 17 a 22 hores.