Rodo Gener, en la pell de Magallanes

L’actor Rodo Gener es posarà en la pell del navegant i explorador Fernando de Magallanes a l’espectacle teatral «Magallanes.0», un monòleg de Jeroni Obrador que formarà part dels actes oficials de commemoració del cinquè centenari de la primera volta al món, que se celebren enguany.

L’espectacle ha estat declarat com a activitat d’especial interès pel Ministeri de Cultura i la Vicepresidència del Govern, i s’estrenarà el pròxim mes de novembre al festival Mitin del Centro de Investigación Teatral de Sevilla.

L’expedició de Magallanes-Elcano va ser finançada pel Regne d’Espanya, i ha passat a la història com la primera circumnavegació completa del planeta. La flota va partir de Sevilla l’any 1519, i després de la mort de Magallanes a les Filipines, el comandament va passar a mans de Juan Sebastián Elcano, que va aconseguir tornar a port el 6 de setembre de 1522. La ruta representa l’inici del procés globalitzador i la Unesco està considerant declarar-la Patrimoni de la Humanitat.

«Magallanes.0» és un espectacle de la companyia Tshock Cultura Emocional que pretén oferir una nova visió de l’expedició, ressaltant els valors multiculturals de les terres i els mars per on va passar. El monòleg dona veu en primera persona a Magallanes, i vol oferir una visió contemporània del personatge, tenint en compte les diferents sensibilitats dels països per on va passar la ruta.

«Com a aficionat a la història, que m’hagin triat per posar-me en la pell d’un dels majors descobridors de tots els temps és un honor. I llegint el text he descobert un personatge ple de matisos, que m’exigirà un gran esforç», ha assegurat Gener.

El projecte del dramaturg Jeroni Obrador s’ha dut a terme gràcies al suport de la Red Mundial de Ciudades Magallánicas, una entitat que aplega un total de trenta ajuntaments dels cinc continents, i que fa feina de manera conjunta per a la difusió internacional dels valors de la primera volta al món.

L’equip artístic del projecte és principalment mallorquí, i compta amb la codirecció artística de Jota Rigo.