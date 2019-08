Kiev Portella i Eduard Marcet debuten a Maó com a duet

El Festival de Música de Maó entra en la seva recta final amb el seu penúltim concert. El Claustre del Museu de Menorca s’obrirà a les 21 hores per escoltar el violinista barceloní Eduard Marcet i el pianista menorquí Kiev Portella. Dos solistes que han format duet per a l’ocasió per iniciativa del president de Joventuts Musicals de Maó, Lluís Sintes, qui destaca «l’enorme talent» dels dos artistes i la química musical que han aconseguit en la preparació d’un concert «únic i irrepetible» que, segons explica, «ha despertat una gran expectació».

Eduard Marcet s’ha format a l’Escola Superior de Música de Catalunya, al Musikene i al Quartet Casals. De la seva banda, Kiev Portella és ben conegut pel públic illenc, que l’ha escoltat com a solista amb algunes de les millors orquestres.

El programa l’integren obres de caràcter virtuosístic. Així es podrà escoltar Kreisler, Grieg, la «Sonatina Op. 100» de Dvorak, Chopin, Massenet i Monti.

Avui, a més, el Festival celebra el Dia del Soci per agrair la col·laboració dels abonats a Joventuts Musicals de Maó.