Lithica celebra el seu 25è aniversari amb Alqvimia Musicae

Aquest dimecres, a partir de les 21 hores, la Fundació Lithica celebrarà els seus 25 anys de feina incansable per recuperar les Pedreres de s’Hostal de Ciutadella amb la Festa de la Lluna Plena, que inclourà l’espectacle «Tránsitus», creat expressament per a l’ocasió per la Fundación Alqvimia Musicae.

«Tránsitus» és un espectacle que inclou música i projeccions, i que ha estat ideat exclusivament per a les emblemàtiques pedreres ciutadellenques. Una proposta artística que vol anar més enllà dels concerts tradicionals, per esdevenir una experiència espiritual i transcendent.

La Fundación Alqvimia Musicae és una entitat sense ànim de lucre creada l’any 2015, amb l’objectiu de canviar la societat a través del contacte directe amb la música i de la recuperació i restauració del patrimoni sonor. Els seus espectacles solen integrar diverses disciplines artístiques i pretenen recuperar l’antic caràcter sagrat i simbòlic del fet musical, superant la visió de l’art entès com un simple acte de consum social, i oferint a l’espectador una experiència mística i sensorial, més enllà de la música.

L’espectacle tindrà lloc en el marc de la programació del Festival Pedra Viva, i per a aquesta celebració tan especial les Pedreres de s’Hostal es vestiran de gala, i es transformaran amb diverses intervencions visuals, que aprofitaran les característiques úniques de l’espai i ajudaran a entendre el sentit simbòlic de la música.

L’espectacle comptarà amb la participació de la soprano menorquina Maria Camps i dels músics Abraham Martínez (orgue i piano), Álvaro Ambrosio (violí), José Ángel Esteban (viola), Leo Luckert (violoncel), David Lagares (baríton), Manuel Enamorado (trompa), Álvaro Garrido (percussió) i Antonio Alcántara (percussió). Beatriz Rivas i Lucía Núñez s’encarregaran de les creacions visuals.