‘Photograph’, d'Ed Sheeran, al ‘Sing Sang Sung’ de Maó

La macro-cantada «The Sing Sang Sung», un concert-espectacle en què no hi ha observadors i on el públic hi participa activament i assumeix el paper protagonista com a artista, arriba aquest dijous a Menorca. I ho fa amb l’aprenentatge i cantada de l’arranjament vocal de la cançó «Photograph» del jove i conegut cantant i compositor Ed Sheeran, «una de les balades més boniques del panorama pop mundial actual», segons el creador i director d’aquesta iniciativa, Jordi Costa Sistach Sec.

La proposta, pionera a Europa, ja s’ha fet en altres dues ocasions, a Catalunya: el febrer a Puig-reig amb 450 persones inscrites (que aprengueren i cantaren juntes a 3 veus «Mil ocells» de Txarango, «Help» de The Beatles i «No puedo vivir sin ti» de Los Ronaldos) i l’1 de maig a Berga amb més de 2.000 participants, amb «Caminem lluny» de Doctor Prats. I les previsions són que després de Menorca, «The Sing Sang Sung» vagi a Manresa el 17 de novembre, a Vic el 18 de desembre i a Girona i Barcelona a principis de l’any 2020.

La cita és demà a les 22 hores as Claustre de Maó, amb un mètode que Jordi Costa explica que «és tant senzill com elaborat». Sense cap partitura (les persones que s’hi apuntin reben a l’entrada la lletra de la cançó), tot es basa «en l’escolta i la repetició de les melodies» que s’aniran ensenyant durant unes dues hores, per després interpretar-les en directe, convertint-se el públic en artista. Tothom qui entra a la sala on es representa «The Sing Sang Sung» «canta, sense observadors, desapareixent la quarta paret».

L’activitat és oberta a tothom que vulgui, sense límits d’edat ni de nivell, dirigida «tant a persones que porten cantant tota la vida coral rere coral, com a persones que canten sols a la dutxa». Per anar-hi «no s’ha de saber tècnica vocal ni llenguatge musical, simplement tenir ganes de cantar», aclareix Costa.

Format com a cantant i músic a Eòlia i al Taller de Músics de Barcelona, i titulat com a «Certified Master Teacher a Estill Voice Training Sistem», en aquest projecte Jordi Costa Sistach Sec uneix les seves dues grans passions i a les quals ha dedicat la seva vida musical des dels 16 anys: l’espectacle i la docència musical, que ara ajunta en forma de taller-concert-cantada.