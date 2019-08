Es Mercadal prepara una nova edició dels Vespres d’Art

Els dies 16 i 17 d’agost, els carrers i les cases des Mercadal tornaran a viure dues nits consagrades a l’art, en el que serà la sisena edició dels Vespres d’Art. Un esdeveniment que convertirà la població del centre de l’Illa en un punt destacat de l’agenda cultural.

Un any més, les cases particulars de la població obriran les portes a locals i visitants, de 19 a 24 hores, i es convertiran en galeries d’art, en les quals es podran veure obres de diferents disciplines artístiques. A més, la iniciativa servirà per descobrir les peculiaritats i detalls de les cases del nucli antic del poble, moltes de les quals s’han triat pel seu valor arquitectònic.

Artistes locals

En aquesta edició participaran un total de trenta-nou artistes individuals i cinc grups, integrats per vint-i-dos artistes més.

Pel que fa als espais, les obres es podran veure repartides en trenta-quatre cases, que formaran un circuit que recorrerà tota la població.

Entre les obres que s’exposaran predominarà la pintura, però també hi seran presents altres disciplines, com la pintura-tèxtil, la il·lustració, la joieria, la ceràmica, la torneria o l’escultura.

Entre els artistes participants destaquen noms com Marc Jesús, que presentarà pintura i escultura, el pintor hiperrealista Josep Moncada, el pintor Pacífic Camps o la pintora Gabriela Carballo.

També es podran veure obres de Magda Triay, Pere Vinent, Miquel Cardona, Jesús Serrano, Liliana Curzi, Pau Sintes, Isabel Puig, Magda Ameller o Pilar Florit, entre altres. Com cada any, hi haurà una important presència d’artistes des Mercadal i Fornells.

A més, durant les dues jornades, el festival comptarà amb música en viu al carrer. El primer vespre, 16 d’agost, actuaran Marc Bosch (pla de ses Eres), Tolo Genestar (pont del carrer Major), Feedback (carrer del General Albertí) i el trio flamenc Zambra (plaça de l’Església).

Durant la segona jornada, el 17 d’agost, visitants i residents podran gaudir de les actuacions de Simple Sound (pla de ses Eres), Belén Gadés (pont del carrer Major), Bep Marquès (plaça de l’Església) i Jazz Lab (carrer del General Albertí).

Els Vespres d’Art són una iniciativa de l’associació d’artistes Punt @rt i de l’Ajuntament des Mercadal, i compta amb el patrocini del Consell Insular i The Tapas Gastrobar. També hi col·laboren una vintena d’establiments.