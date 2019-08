El Festival de Maó tanca aquest divendres amb clarinets i flamenc

El Festival de Música de Maó tanca aquest divendres (Teatre Principal de Maó, 21 h) la seva 46a edició amb un concert ben original, una proposta trepidant i atrevida on s’hi ajuntarà un reconegut quartet de clarinets i un jove cantaor emergent de flamenc.

L’internacional quartet de clarinets Barcelona Clarinet Players, que acaba d’obtenir, el juliol, un èxit important a Mèxic, es fusionarà amb el cantaor Pere Martínez per oferir l’obra «Égloga: new flamenco for clarinets and voice», creada per Enric Palomar i que la va escriure i dedicar expressament a l’agrupació de clarinets, arribant a Menorca amb una bona acollida de crítica i públic.

Al Barcelona Clarinet Players s’hi integra el músic maonès Martí Guasteví, juntament amb Javier Vilaplana, Manuel Martínez i Alejandro Castillo. Pere Martínez, que ja ha actuat per Europa, Amèrica i Àsia, s’ha format al Taller de Músics de l’Escola Superior d’Estudis Musicals de Barcelona, amb artistes com Chicuelo, entre d’altres.