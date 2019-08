El festival en clau de dona s’obre pas

La primera edició de l’Aglaia Festival, un festival en clau de dona que es desenvoluparà durant 3 dies a l’espai Es Claustre de Maó, és a punt de començar.

Els eixos vertebradors de l’Aglaia Festival, segons apunten les organitzadores Anna Miquel i Clara Holgado (Clariana Productions), són «talent i compromís», d’una banda «programant artistes amergents femenines d’una enorme qualitat artística» i, d’altra, «visibilitzant i normalitzant la seva obra». Açò, enguany comptant sobretot amb presència balear peró amb la voluntat de continuïtat i d’obrir-se a joves creadores d’Europa i del món, sempre amb la vocació «d’esdevenir referència quant a la descoberta de nous talents famenins».

L’estrena es donarà aquest divendres a les 22 h, amb l’actuació conjunta aposta per a l’ocasió que han preparat la pianista catalana Clara Peya, una de les creadores més originals i úniques dels darrers temps a Catalunya i que ha esdevingut tot un fenomen musical (reconeguda amb el Premi Nacional de Cultura), i la cantant i compositora menorquina Anna Ferrer, coneguda inicialment per integrar-se com a solista a S’Albaida i que amb el temps ha excel·lit fora de l’Illa, sobretot després del disc «Tel·lúria» de 2017.

Els sons de Menorca, de la terra i del Mediterrani seran presents en aquest inici de Festival, amb un repertori variat de les dues artistes, tant del disc «Estómac» de Clara Peya (millor disc de l’any per la crítica dels Premis Enderrock) com qualque pinzellada del proper CD d’Anna Ferrer, que pensa estrenar la tardor.

El segon concert, dissabte 17 d’agost (22 h), arribarà de la mà de la cantautora mallorquina Marga Rotger i el debut amb el nou treball «Infinit emocionari», sons mediterranis amb tocs de pop-folk i jazz amb lletres actuals i compromeses i amb un format de quintet i convidats sorpresa.

El final, aquest diumenge 18 d’agost (22 h), serà amb Marala Trio (Selma Bruna, Sandra Monfort i Clara Fiol), tres veus, guitarres i percussions amb una proposta sorprenent i d’autoria pròpia, amb músiques d’arrel tradicional de Catalunya, València i les Illes Balears i cançons de treball i tonades sefardites.