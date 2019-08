Òpera, sarsuela i musical per al concert líric de Sant Bartomeu

‘De l’òpera i la sarsuela al musical’ és el títol del concert líric de les festes de Sant Bartomeu d’enguay. El recital tindrà lloc el proper dimarts 20 d’agost fosquet a l’Auditori de Ferreries, amb l’organització dels Amics de sa Música i de l’Ajuntament de Ferreries.

Amb la participació d’Antoni Pons al piano, els cantants que actuaran en aquest concert seran la soprano Maria Camps, el tenor Vicent Romero i el baríton Jaume Gelabert, que s’aniran alternant, en solitari o en format duo o trio, per oferir un repertori de temes prou coneguts dins els estils de l’enunciat.

El programa

Dividit en dues parts, el programa començarà amb els tres solistes cantant en solitari un tema cadascun: «Alla vita che t’arride» d’«Un ballo in maschera» de Verdi per part de Jaume Gelabert, «Si, mi chiamano Mimi» de «La boheme» de Puccini per part de Maria Camps, i «O fe de negar potesi» de «Luisa Miller» de Verdi per part de Vicent Romero.

El recital continuarà amb tres temes més cantats a duo (Camps-Gelabert, Romero-Gelabert i Camps-Romero) per acabar la primera part. Mentre que la segona part s’iniciarà amb «Think of me» de «The phantom of the opera» de Weber a càrrec de Maria Camps.

A més d’altres quatre temes (entre ells «Maria» de «West side strory» per part de Vicent Romero), la part final integrarà la peça «Granada» de Lara (amb Jaume Gelabert) i l’«O sole mio» per part del trio Camps-Romero-Gelabert.