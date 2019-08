‘Back to the roots’ amb el Quartet Vela a Ciutadella

Carla Obach, Débora Ñancupil, Marina Rosés i Laura Allès són les components del Quartet Vela de saxofons, iniciativa que va néixer de les ànsies de recórrer món a partir de la música de cambra. Precisament, segons la saxofonista ciutadellenca Laura Allès, «el quartet es va formar a partir de la necessitat d’ensenyar i expressar la seva música i els seus coneixements adquirits durant aquests anys a través de la interpretació camerística, una de les seves principals motivacions per a mantenir-se actives al món de la interpretació».

Elles, el Quartet Vela, seran les protagonistes del proper concert del 47è Festival de Música d’Estiu de Joventuts Musicals de Ciutadella, aquest dilluns a les 21 hores al Claustre del Seminari, amb el programa que duu per títol «Back to the roots», una producció de música clàssica, però construïda i inspirada en una base folklòrica.

Entre les peces que interpretaran es preveuen el «Quartet per a saxos -Volum II-» de David Salleras (amb l’ús de diversos elements musicals, així com la textura de les melodies, l’harmonia i el contrast rítmic), «Porgy and Bess» del compositor i pianista George Gershwin i «Adiós Nonino» d’Ástor Piazzolla (obra que va revolucionar el tango tradicional). El Quartet Vela també sonarà «Six bagatelles dor Wind Quintet» de l’austrohongarès György Ligeti i «Old Hungarian Dances from the 17th Century» de Farenk Farkas, compositor d’influència de caire folklòric.