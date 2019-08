Una ‘viquimarató’ per millorar els continguts sobre Menorca

L’Institut Menorquí d’Estudis i l’associació Amical Wikimedia, entitat sostinguda per voluntaris que promou la «Viquipèdia» i els seus projectes germans, han organitzat per al dijous 22 d’agost la que serà primera viquimarató de Menorca, amb el principal objectiu de millorar i incrementar el coneixement disponible a la «Viquipèdia» sobre Menorca en totes les seves facetes.

La jornada d’edició d’articles sobre Menorca a la «Viquipèdia» en català tindrà lloc a la seu de l’IME (Camí des Castell, 28 de Maó) i començarà a les 10 hores amb un taller introductori a la «Viquipèdia» i la seva edició, a càrrec de Tiputini i Paucabot, voluntaris socis d’Amical Wikimedia. I posteriorment, a partir de les 11 hores es donarà el tret de sortida a la marató d’edicions, que, a la vegada, donarà pas a la trobada anual dels membres de l’Institut Menorquí d’Estudis.

L’activitat és oberta a tothom que vulgui participar-hi: no és necessari ni ser membre de l’IME ni d’Amical Wikimedia, i tampoc és imprescindible tenir idea de com s’edita la «Viquipèdia». Per ajudar a fer previsions més ajustades es recomana la inscripció prèvia, a través del correu comunicacio@wikimedia.cat o bé a la pàgina de l’esdeveniment (). A més a més del cable per carregar la bateria i ganes d’editar en companyia, per assistir-hi es demana dur un ordinador portàtil, encara que si no es té, se’n pot sol·licitar un quan es faci la inscripció.

758 articles sobre Menorca

Actualment, en data 1 d’agost de 2019, a la «Viquipèdia» en català hi havia fins a 758 articles dins de la categoria Menorca, que abracen temes tan diversos com la geografia, la història, la política, les tradicions o la gastronomia, entre d’altres.

Les viquimaratons, segons s’explica des d’Amical Wikimedia, «són una bona manera de donar una empenta a una selecció de continguts i també de donar visibilitat a totes aquelles persones que de manera desinteressada participen d’un projecte de coneixement lliure i col·laboratiu d’abast mundial com és la Viquipèdia».