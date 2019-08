‘Pedra en Viu’ capta 1.200 espectadors

Al voltant de 1.200 espectadors són els que durant aquest cap de setmana han passat per les pedreres de Líthica a veure algun dels vuit espectacles que s’han oferit a la segona edició de «Pedra en Viu», la mostra de música i arts escèniques menorquines inclosa dins el festival «Pedra Viva» que es fa durant l’estiu.

Aquesta és la primera estimació que feia ahir l’organització quant al nombre d’espectadors, valorant molt positivament aquest aspecte, que també significa que per la mostra d’enguany, com a públic, hi hauran passat gairebé 400 persones més que en l’edició anterior.

Si la mostra començava divendres amb dos espectacles, continuava dissabte amb altres tres: «L’olor abans d’anar a dormir» (teatre amb Francina Caules, Laura Fernández i Maria Servera), «Ama, ama, ama, ama» (performance de Makiko Sese) i la música d’Atzur, que és un dels espectacles, tots de petit format, que ha comptat amb més espectadors: 230.

I ahir, en un diumenge capvespre que captà molt de públic familiar, hi tenia lloc «La fugida de Zanni» (amb Teatre de Xoc), l’estrena de «Macs, històries de pedres» per part de S’Espai de Circ (que combina circ, teatre i dansa, acompanyat d’un text poètic) i un final amb la música de Sommeliers (Rocio Seligrat, Mireia Bartoli,Teresa Nogueron, Marta Pons i Maricel Pons.

Una de les novetats que s’han incorporat enguany a la mostra, ben valorada pels participants, és la creació d’uns tallers en format de residència, on hi han près part gairebé la trentena d’artistes que han actuat a l’esdeveniment.

Així, els participants han pogut conviure els tres dies allotjats al Rafal Nou i participar els matins de dissabte i diumenge, a Líthica (vora l’allotjament), als tallers professionals que ha dirigit el coreògraf Roberto G. Alonso.