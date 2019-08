Marina Garcés inaugurarà el curs de l’Ateneu de Maó

L’Ateneu de Maó va presentar aquest dijous la seva oferta cultural per al curs 2019-2020, en un acte que va comptar amb la presència de bona part dels professors que impartiran els diferents cursos, que van explicar les línies mestres i els objectius de les diferents propostes.

La inauguració del curs tindrà lloc el pròxim 11 d’octubre, i l’encarregada d’impartir la lliçó inaugural serà la filòsofa i assagista catalana Marina Garcés. Es tracta d’una autora i pensadora que defensa la insubmissió cultural i es defineix com a filòsofa de carrer. Els seus darrers llibres són «Humanidades en acción», «Nova il·lustració radical» i «Ciudad Princesa».

Programa ampli i variat

L’entitat oferirà una oferta àmplia i variada de cursos, alguns gratuïts per als socis i d’altres en els quals hauran de satisfer una petita quota. La vicepresidenta de l’entitat M. Paz Seguí va explicar que «el programa s’adreça a un públic de totes les edats, des dels fillets fins a la gent major, però la gent jove és la que ens faria més il·lusió que vingués», i va afegir que «un dels objectius que ens hem marcat des de la Junta és proposar temes que serveixin perquè els joves deixin el mòbil i s’atraquin a l’Ateneu».

Entre els cursos programats, destaquen els dedicats a la literatura i l’escriptura, que cada any compten amb un públic molt interessat en les matèries. En aquest àmbit, destaca el taller d’escriptura d’Ana Haro, que es tornarà a impartir després d’un any de no fer-se, i que inclourà diferents nivells. També tindrà continuïtat el club de lectura per a joves, que s’imparteix des de fa deu anys, i que enguany farà una lectura conjunta amb el grup de lectura d’adults. Com a novetat, es farà un curs dedicat al París de la Belle Époque, en el qual es parlarà sobre el mite que envolta aquesta ciutat.

Un altre dels cursos destacats és el dedicat a l’art i la cultura, que ja compta amb més de 250 matriculats. També hi haurà espai per al dibuix i la pintura, dues disciplines amb una llarga tradició a l’Ateneu, que normalment apleguen a persones d’edats molt diferents.

En l’àmbit de la formació, un any més, destaquen els cursos de conversa en diferents idiomes i en grups reduïts, així com els de robòtica i informàtica. Pel que fa a la música, hi haurà classes individuals i col·lectives, i s’oferiran instruments com l’arpa, el piano o la flauta travessera, i estaran coordinats per Júlia Pasqual.

El programa de cursos també inclou la quarta edició del Fotoclub, un espai setmanal de trobada per a la gent interessada en la fotografia, que inclourà temes com un taller d’iniciació, l’edició o la composició.