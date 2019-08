Manu Chao actuarà a Menorca la setmana que ve

No havia vingut mai a actuar a Menorca i feia anys que els gestors des Claustre de Maó volien que anés a l’emblemàtic espai musical. Ara, aquell desig, per sorpresa, es farà realitat i una de les veus més compromeses del panorama musical dels darrers anys, el cantant Manu Chao, nascut a París l’any 1961 i de pare espanyol, hi actuarà el proper dissabte 31 d’agost a les 22 h al Claustre del Carme en un dels relativament habituals concerts clandestins que Manu Chao acostuma a fer arreu del món i que és ell qui tria els locals.

De fet, el cantant, amb una carrera en solitari de molt d’abast i que fou conegut arreu com a líder de Mano Negra, a Menorca també farà una altra actuació de tipus clandestina, el dimarts 27 a un local musical de Ciutadella i que a hores d’ara ja té totes les entrades disponibles exhaurides.

Al concert des Claustre de Maó tindrà un preu popular (desig exprés de l’artista) de 10 euros, Manu Chao l’oferirà en format acústic, amb ell com a veu i guitarra i acompanyat per altres dos músics com a banda damunt de l’escenari. Es tracta d’un format més proper i íntim que quan actua amb banda completa i que arribarà amb el nom de Chapulín Solo, alter ego de Manu Chao i que l’artista, precisament, utilitza quan ofereix aquestes actuacions més petites.