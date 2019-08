Jazz Obert convoca el concurs de cartells per al Festival 2020

L’associació Jazz Obert acaba de convocar el concurs d’imatge per a la 22ª edició del festival Menorca Jazz Primavera 2020, entre d’altres perquè l’obra guanyadora serveixi de cartell de l’esdeveniment, tot i que el jurat qualificador també valorarà que el disseny sigui aplicable a diversos suports, com ara camisetes, fulletons, bosses, etc.

El termini per presentar les obres acaba el pròxim 31 d’octubre, i cada artista que hi prengui part hi pot enviar un màxim de tres originals, que han de ser de nova creació i no poden haver estat premiats a cap altra convocatòria.

Per fer la imatge es pot emprar qualsevol tècnica, sigui pintura, gravat, fotografia, il·lustració, imatge per ordinador,... i com a tema preferent han de recrear l’univers del jazz. Tot i que el text que ha de dur és «22è Menorca Jazz Festival Primavera 2020», la imatge s’ha d’inspirar de forma especial en el món del jazz, no tant en Menorca o la primavera.

El format en què s’ha de presentar és en pdf editable o jpg, psd o tiff, sempre de mida A3 i amb una resolució de 300 ppp en el cas dels formats d’imatge. Amb tots els textos i elements que hi apareguin que han de poder ser modificables i tractats individualment. Els formats digitals s’han d’enviar a jazz@jazzobert.com.

El premi serà de 617,29 euros menys els impostos corresponents i l’alta com a soci de Jazz Obert per un any. El veredicte es farà públic a la premsa local una setmana després que hagi acabat el termini de presentació. L’entitat també apunta la possibilitat que amb les obres presentades, a judici del jurat, es faci una exposició pública durant el Festival.

L’any passat, el guanyador del concurs va ser l’artista Cristòfol Pons Bendito, amb un cartell molt minimalista que tan sols duia una grafia damunt blanc.