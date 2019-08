Ainhoa Arteta celebrarà els 190 anys del Principal

El proper 15 de desembre, el Teatre Principal de Maó complirà 190 anys d’història, i ho celebrarà amb un recital d’Ainhoa Arteta, una de les veus més reconegudes de la lírica actual. En aquesta ocasió tan especial, la soprano basca arribarà a Maó acompanyada al piano per Rubén Fernández, el seu pianista habitual.

El concert d’Ainhoa Arteta tindrà lloc en el marc de la programació de tardor i hivern del Teatre Principal de Maó, que es va presentar ahir a la Sala de la Reina del teatre maonès. Durant la presentació, la gerent del Principal, Àngela Vallés, va anunciar que a partir d’ara la programació anual es presentarà de manera semestral, i no trimestral com fins ara, per tal de millorar la planificació dels espectacles i optimitzar els recursos.

José Sacristán, protagonista d’una tardor de teatre

Després d’un estiu molt musical, els espectacles teatrals recuperaran el protagonisme en la programació de tardor-hivern del Teatre Principal de Maó.

Una programació, com va explicar Àngela Vallés, que té la qualitat dels espectacles com un dels seus eixos destacats, i que s’adreça a tota mena d’espectadors, però amb el públic infantil i familiar com un dels destinataris principals.

Programació variada

El tret de sortida de la programació el donarà l’obra d’Arthur Miller «El precio», dirigida per Sílvia Munt. També es podrà veure «El diluvi», l’obra guanyadora de la primera convocatòria de coproducció del Teatre Principal, que fa una reflexió molt actual entorn l’emergència climàtica. Un altre dels plats forts de la temporada teatral serà l’espectacle «Señora de rojo sobre fondo gris» protagonitzat per José Sacristán, que s’enfronta a una de les obres més complexes de Miguel Delibes. L’humor també estarà present en el programa, de la mà del còmic Luis Piedrahita, que presentarà el monòleg «Es mi palabra contra la mía».

Entre els espectacles infantils, destaquen «Adéu, Peter Pan», un espectacle de titelles que vol ser un homenatge a la figura dels avis, i «El carnaval dels animals», un concert familiar protagonitzat per l’Orquestra Cambra Illa de Menorca i pensat per apropar la música clàssica al públic més jove. També es podrà veure l’obra «Pinocchio», un musical per a tota la família que ens proposa una versió del segle XXI de la novel·la de Carlo Collodi.

Pel que fa a la música, destaquen l’espectacle «Baile de autor», del ballarí Manuel Liñán, i el concert de la cantant i trompetista de jazz Andrea Motis, que arribarà acompanyada de la seva banda de nou músics per presentar «Do outro lado do azul», el seu darrer disc.

Un altre dels esdeveniments destacats de la programació, el concert institucional de Sant Antoni, estarà protagonitzat pels pianistes Suso González i Marco Mezquida, que interpretaran un repertori de cançons populars i temes propis.