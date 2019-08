Llega el show de Guillem Albà & La Marabunta a Maó

Guillem Albà, autor, actor, cantante, director y experto del arte del clown presenta este viernes su espactáculo musical y de clown para toda la familia, titulado «La Marabunta», a las 21 horas en el Teatro Principal de Maó. La función durará noventa minutos, llenos de diversión y energía sobre el escenario.

Albá llevará a cabo el espectáculo junto a los seis integrantes de la banda The All In Orchestra, quienes interpretan canciones propias y también ejercen de actores: Guillermo Carrizo, Iñaki Marquiegui, Martí Soler, Albert Comaleras, Àlvar Monfort y Edgar Gómez.

Actuación participativa

El show se caracteriza por ser un espectáculo que asume todos los registros, pero que a su vez se escapa de cualquier clasificación, porque todo lo que ocurre sobre el escenario se produce para que el público entre en un mundo donde todo disparate está bien visto. A su vez, todas las actuaciones de Albà parecen naturales y espontáneas, pero en realidad son el resultado de disciplinados estudios con grandes maestros del clown.

Canciones propias, gags absurdos, cabaret, son solo algunas de las cosas que conforman la serie de sketchs enérgicos sin ningún orden establecido de las que se compone la obra, sobre la que sus creadores aseguran que no hay nada que entender, ya que su objetivo es contagiar felicidad y desconexión al público, mediante una Marabunta de divertidas ocurrencias.

Otro de los puntos fuertes es la conexión de Guillem Albà y los músicos con los espectadores, a los que animan a participar en varios números, y a los que el espíritu festivo del payaso contagia nada más empezar, así como al final logra poner a todo el mundo de pie, bailando, riendo y aplaudiendo.