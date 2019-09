La Catedral ha rebut 23.000 visites durant aquest estiu

Un total de 23.369 persones han fet una visita turística a la Catedral i el Museu Diocesà des del passat mes de maig fins a final d’agost. Una xifra que des de l’Església de Menorca es valora molt positivament per la seva contribució al sosteniment del valuós patrimoni religiós, artístic i arquitectònic dels dos destacats edificis de Ciutadella: l’església de Santa Maria i el convent i claustre de Sant Agustí.

La visita turística és de caràcter gratuït per tots els residents de Balears i té un preu de 6 euros per les persones que visiten l’Illa. L’horari de visites és de 10 a 15.30 hores de dilluns a dissabte, de maig a octubre. Al marge de les visites normals a la catedral hi ha la possibilitat de fer visites guiades a les 12 hores de la mà de la periodista Maria Dabén. Aquestes poden ser en català, castellà, anglès i també des de l’any passat en italià, segons la composició del públic.

Tenen una durada aproximada d’una hora i mitja i a més de veure la planta del temple i les capelles es davalla també al soterrani i es puja a les terrasses. A més s’ha incorporat la visita al soterrani de Cal Bisbe. Allí s’exposen, entre altres objectes, algunes gàrgoles antigues que van ser substituïdes pel seu mal estat i fotografies de quan el temple va ser saquejat a la Guerra Civil.

El preu de les visites guiades és de 10 euros que es redueix a 5 pels residents a les Illes.

Sosteniment

En el temps que portem d’estiu el nombre de visites combinades a la Catedral i al Convent de Sant Agustí o algun dels dos indrets supera lleugerament a les de l’any passat en el mateix període de l’any que va ser de 23.160 persones i està per davall de 2017 en què de maig a agost es van rebre 29.004 visites.

Gerard Villalonga, vicari general de l’Església de Menorca, valora molt positivament aquest programa que contribueix al sosteniment i restauració del ric patrimoni dels edificis eclesials. La diòcesi rep anualment un ajut de 45.000 euros del Consell per la conservació patrimonial, però aquesta quantitat no basta per totes les despeses que implica mantenir uns edificis antics i de gran valor.