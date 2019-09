Impulsen una associació per recuperar Sant Felip

Amb la tasca duta a termes pels voluntaris de la Fundació Illa del Rei com a inspiració i model de referència, un grup de persones de la societat civil ha començat a fer els tràmits necessaris per constituir l’Associació d’Amics del Castell de Sant Felip, amb l’objectiu de fer feina per la recuperació d’aquest important espai patrimonial del port de Maó.

Un dels impulsors de la iniciativa, Fernando Serrano, explica que «el projecte sorgeix a partir d’un suggeriment del coronel Javier Castro, i del fet de constatar que l’únic edifici històric del port de Maó que s’està degradant d’una manera preocupant és el castell de Sant Felip».

Recuperació

Serrano assegura que darrere de la iniciativa hi ha un grup d’unes deu persones interessades en la història de Menorca, particularment la del segle XVIII, i fa una crida a què tothom qui comparteixi aquests interessos se sumi al projecte, i recorda que «es tracta d’un patrimoni de tots els menorquins, encara que temporalment es trobi en mans de l’Exèrcit».

Segons expliquen, el grup estarà coordinat per Pablo Cardona Natta, i té previst constituir-se com a entitat legal per tal de poder reunir-se amb les diferents administracions que formen part del Consorci Militar de Menorca i demanar-los una major implicació en la conservació i gestió de l’espai. «Agraïm molt la feina que fa el Consorci, però creiem que no és suficient, i que s’ha de fer més, perquè primer hem de salvar el castell i després l’haurem de potenciar», subratlla Serrano.

De moment, asseguren que estan disposats a passar a l’acció i que començaran a netejar el recinte per tal d’aturar-ne el procés de degradació.