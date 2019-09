Moments a cor, al Festival Internacional de Manchester

La coral menorquina de gòspel Moments a cor, dirigida per Elsa Perches, actuarà, prest, per primera vegada fora d’Espanya, participant, entre els dies 14 i 17 de febrer de 2020 a la sisena edició del Manchester International Gospel Festival.

Cap a la ciutat anglesa, on es preveu sigui el cor més nombrós d’entre la desena de grups europeus i, potser, també africans que hi prenguin part, s’hi desplaçaran uns 60 cantaires, d’unes edats entre els 16 i 70 anys i molt majoritariament veus femenines (la previsió és que de cantaires masculins en siguin quatre).

A la vegada que hi anirà la mateixa directora Elsa Perches i un total de cinc músics com a banda d’acompanyament: Ricard Ramisa (teclats), Carlos Buenaventura (baix), Fonso Barber (bateria), Eduard Florit (percussió) i Pere Arguimbau (guitarra).

Elsa Perches, que dirigeix Moments a cor des que fa uns anys substituí a la seva primera directora, Annabel Villalonga, ha comentat que el grup es prèn aquesta oportunitat «bàsicament com un repte, amb molta il·lusió a la vegada que amb responsabilitat, sempre amb la idea de passar-nos-ho bé i xalar fent el que ens agrada».

Temes propis i concert conjunt

El de Manchester és un festival encara petit però que de cada any està agafant més embranzida, havent començat amb pràcticament un trio de cors fa sis anys i esperant-se que en 2020 n’hi acudeixin una desena. Apart del menorquí Moments a cor, per ara estan confirmats cors de gòspel procedents d’Itàlia, França, Alemanya, Islàndia, Suècia i Anglaterra, amb la possibilitat que també s’hi afegeixi qualcun del Camerun africà.

Tots ells, quan siguin allà i entre el Chetham’s Music School i el Stoller Concert Hall, faran una mena de stage intensiu per polir els set temes de gòspel que prèviament hauran mig assajat a casa i, el darrer dia, oferiran un concert amb dos temes propis cadascun i aquestes cançons conjuntes que hauran perfeccionat i posat en comú.

Els professors encarregats de polir els set temes del repertori conjunt seran els coneguts Clinton Jordan i Wayne Ellington, lligats també als famosos The Kingdom Choir i que, Ellington, ja va venir l’abril passat a Menorca per oferir una formació a Moments a cor i cantar al Teatre Principal de Maó. I també hi serà, entre els professors, la pròpia Elsa Perches (Sant Lluís, 1982), pianista professional des de l’any 2004 i que es dedica també al cant coral des de fa gairebé una dècada. Els dos temes que ‘mostrarà’ la menorquina seran «You are my sanctuary» de Kevin Davidson i «Troop’s prayer» de Joshua’s Troop.