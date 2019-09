Tres concerts per al nou Cicle d’Octubre a la Reynolds

El conveni de col·laboració que mantenen Joventuts Musicals de Maó i la Fundació Reynolds, que encapçala Richard Reynolds com a president, segueix el seu curs i a finals de la setmana que ve començarà un nou Cicle d’Octubre a la Casa Reynolds del carrer Isabel II de Maó, amb tres actuacions de joves músics menors de 35 anys que o bé són professionals o estan pròxims a la seva professionalització.

Un dels protagonistes d’aquest cicle, apart d’altres com la veu o el clarinet com a instrument principal, serà, novament, el piano, perquè, sol o com a acompanyament, hi serà present als tres concerts programats. No per res, al saló noble de la casa, sala dels concerts, és on hi resideix l’antiquíssim piano alemany Blüthner Aliquot (1853) de la Fundació.

L’inici del cicle serà el diumenge 29 de setembre a les 20 hores, amb un programa operístic on hi participaran la mezzosoprano Mar Esteve, de 23 anys i ja premiada en importants concursos de cant i que actuarà a Maó just abans de partir becada a completar els seus estudis superiors a Viena; el baríton de 21 anys Jan Antem, que ja ha debutat a Pesaro al Festival Rossini a «Il viaggio a Reims»; i el pianista ciutadellenc de 23 anys Eduard López, ja conegut pel públic maonès entre d’altres per una impecable «Rhapsody in blue» de Gershwin al Festival de Música 2018 amb la Banda Simfònica de Ferreries.

La continuació serà el dissabte 12 d’octubre (20 h) amb la jove promesa pianística des Castell Dani Molina, un cas insòlit amb els seus 17 anys i amb un programa dedicat a les grans obres d’aquest instrument. El tercer i darrer concert serà el dissabte 26 d’octubre (20 h), amb la pianista georgiana Nino Gurevich acompanyant el clarinetista, de 16 anys, Ionas Mercadal, santcugatenc de família menorquina.

Els preus són de 10 euros l’entrada general i de 5 per als socis, que, per l’aforament limitat, tenen preferència estricta a l’hora de les reserves telefòniques. Els dies de concert, la casa obre una hora abans per poder-la visitar.