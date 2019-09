La Sala Albert Camus celebra el seu 5è aniversari

Aquest dimarts es va presentar la programació de tardor de la Sala Albert Camus de Sant Lluís, que inclourà els actes de celebració del cinquè aniversari de la sala, que es va inaugurar el 26 de setembre de 2014.

Durant la roda de premsa de presentació, la regidora de Cultura, Débora Marquès, va explicar que s’han programat un total de 31 espectacles, tres més que la tardor de l’any passat, en el que serà un dels trimestres amb una programació més extensa.

Teatre, música, projeccions de pel·lícules i documentals, cicles familiars, exposicions, dansa i cursos formaran part d’un programa d’actes que s’allargarà fins al mes de desembre, i que neix amb el doble objectiu d’estalonar la feina de les entitats locals i apropar la cultura a tota la ciutadania.

Aniversari

Una de les fites més destacades del programa serà l’acte de celebració dels cinc anys de la sala, que tindrà lloc el pròxim 28 de setembre. L’esdeveniment, del qual ahir no es van voler desvelar gaires detalls, comptarà amb la participació i implicació de diferents entitats del municipi. «Serà una sorpresa molt innovadora, que donarà a conèixer la sala des de diferents punts de vista, i servirà perquè la gent entengui com funciona i se senti part d’ella», va avançar la regidora de Cultura.

Pel que fa a la programació teatral destaquen les obres «Blanca Desvelada», de la companyia Aleteo, i «Las hermanas Verán», una coproducció del Teatre Principal de Palma i el Festival If Barcelona, així com el taller per a nadons «Bon dia, sol!», i un cicle de cinema africà. Com a novetat, es posarà en marxa una iniciativa de ‘cinema a demanda’, que permetrà a la ciutadania triar un dels films que es projectaran.