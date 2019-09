Rafal Rubí es convertirà en un parc arqueològic

A partir del mes de maig de l’any vinent, les navetes de Rafal Rubí, a Alaior, es convertiran en un petit parc arqueològic, que servirà per explicar el sentit d’aquest tipus de monuments funeraris, exclusius de l’illa de Menorca, així com els rituals que s’hi duien a terme.

«Volem posar en valor el jaciment i fer-lo accessible a la gent, sense alterar la fisonomia del paisatge», explica l’arqueòleg Simón Gornés des de l’empresa Menorca Natura, Turisme i Cultura, que s’encarregarà de posar en marxa i gestionar la iniciativa en col·laboració amb els propietaris de la finca.

Itinerari didàctic

El parc funcionarà de maig a setembre, i inclourà la creació d’un itinerari didàctic i mediambiental que comptarà amb nous cartells informatius i recursos didàctics, i també s’habilitarà una zona d’aparcament, perquè ara mateix els cotxes s’han d’aturar al camí d’accés. «Explicarem per què aquest tipus de monuments funeraris són situats allà on són, i farem un recorregut pel món funerari de l’edat del bronze», avança Gornés, que explica que el funcionament del nou parc serà similar al dels jaciments de Torralba d’en Salort i Talatí de Dalt.

El projecte s’adreça al públic general i tindrà un enfocament pedagògic, encaminat a facilitar la interpretació del patrimoni històric i mediambiental, i a difondre els valors de preservació i conservació del patrimoni prehistòric, etnològic i paisatgístic de l’Illa. Segons expliquen des de l’empresa promotora, el projecte també inclourà la casa senyorial del lloc de Rafal Rubí, d’estil modernista, així com els diferents elements patrimonials de la finca, com una pedrera o un bouer, que permetran mostrar la gestió ancestral d’una finca tradicional de Menorca.

Els promotors preveuen la instal·lació d’un centre de recepció a l’accés del camí de Rafal Rubí, on els visitants hauran de pagar l’entrada i rebran informació sobre l’itinerari que podran seguir per l’interior de la finca. Si els visitants opten per fer la visita pel seu compte, rebran un fulletó informatiu amb un plànol, i també podran optar per llogar una audioguia, a través de la qual podran accedir a informació detallada sobre els béns arqueològics, etnològics i naturals de la finca. La informació estarà disponible en diversos idiomes, i també es podran concertar visites guiades per a grups.

A més, s’habilitarà un punt de venda de records relacionats amb la visita, així com de llibres i guies sobre Menorca i el seu patrimoni arqueològic i etnològic.

Simón Gornés assegura que el projecte es va començar a tramitar el setembre del 2016, i ja compta el vistiplau de la Comissió de Medi Ambient de les Balears i amb els informes corresponents de l’àrea de Patrimoni del Consell Insular, i només manca la llicència definitiva de l’Ajuntament d’Alaior.