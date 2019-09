5 anys de cultura a Sant Lluís

Amb una sèrie de visites guiades, el 26 de setembre del 2014 es va inaugurar la Sala Polivalent Albert Camus de Sant Lluís, construïda en el solar on el 1910 s’havia aixecat l’històric Teatro Nuevo. Un equipament que va néixer com un projecte vinculat a la desestacionalització turística, i que sota el lema «La cultura ens emociona» després de cinc anys s’ha convertit en un element definidor de la personalitat del municipi, i en un dinamitzador de la vida cultural del poble i de tota la zona del llevant de l’Illa.

La sala obrirà les portes a totes la ciutadania en un acte participatiu

La celebració del cinquè aniversari de la Sala Albert Camus tindrà lloc aquest dissabte, en un acte que començarà a les 20 hores.

L’Ajuntament ha preparat una festa especial i participativa, amb la voluntat que hi puguin prendre part les entitats i les persones que al llarg d’aquests anys han intervingut en les activitats de la sala. En la primera part hi haurà visites guiades i una actuació teatral, que no tindrà lloc dalt de l’escenari i inclourà sorpreses, i la gent també podrà deixar el seu missatge de felicitació en un videocall. En la segona part de l’acte hi haurà un contacontes il·lustrat, actuacions musicals de l’Escola Municipal d’Ensenyaments Artístics i un concert de Las Damas. L’acte clourà amb una sorpresa final, de la qual els responsables de la sala no n’han volgut desvelar cap detall.