Detectors de metalls, una amenaça per al patrimoni

Entre els anys 2001 i 2019, el Consell insular ha posat un total de 52 denúncies per ús il·legal de detectors de metalls en jaciments arqueològics de l’Illa, amb una mitjana de gairebé tres denúncies a l’any. Així ho va explicar aquest divendres Joana Gual, cap del Servei de Patrimoni Històric del Consell, en una de les taules rodones del II Seminari Internacional de Lluita Operativa contra el Tràfic Il·lícit de Béns Culturals, que ha tingut lloc durant dos dies a l’illa del Llatzeret.

«S’ha d’entendre que a Menorca hi ha espoli i activitat il·legal en els jaciments, i aquestes denúncies equivalen a tres jaciments tocats a l’any, una xifra que per a una illa tan petita no és menyspreable. No podem dir que sigui una barbaritat, però tampoc podem fer veure que no passa res», va remarcar Gual.