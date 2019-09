Cinema negre gratuït per a tots

Una temporada més, i en van vuit anys, l’Ateneu de Maó inicia el seu particular cicle de projeccions de cinema negre, amb pel·lícules de tots els temps principalment nord-americanes i darrerament combinades amb una d’europea i una altra d’espanyola, tot i que sempre basant-se en el llibre «El Cine Negro. Los Grandes Olvidados» de Mario Delgado, principal impulsor d’aquest cicle fins a la seva mort a finals de 2016.

Aquesta nova temporada, que coordinen entre César Rodríguez i Fernando Sabino per part del Cine Club de l’Ateneu de Maó, integrarà un total de nou pel·lícules, sempre en dilluns i a les 19.45 hores al mateix Ateneu, des del 7 d’octubre en què en farà la primera projecció fins a l’1 de juny amb la darrera (una cada mes i amb aforament limitat).

Una de les novetats de la nova temporada, i tot seguint el mateix esquema amb una breu presentació abans de cada projecció, és que les sessions seran gratuïtes per a tothom, a diferència d’anteriors edicions en què normalment era gratuït per als socis de l’entitat i els no socis pagaven dos euros. A la vegada, una de les intencions, segons que explica César Rodríguez, és que la gran majoria puguin seguir veient-se en versió original subtitulada.

Si bé les nou pel·lícules programades no tenen un fil conductor comú, com no sigui que pertanyen al cinema negre i que es basen, quasi totes, en el llibre de referència de Mario Delgado, sí que amb la programació es vol retre un petit homenatge, subtil i un poc encobert si es vol, a l’actriu i directora Ida Lupino. Açò a través d’alguns films que incorporen, ja en aquella època (les pel·lícules van de l’any 1933 a 2008), algunes pinzellades de temàtica feminista i de dona.

Lupino va néixer a Londres en 1918, a la llar d’una família d’actors teatrals i ambientant-se ja de ben petita al món dels escenaris. Va ser, però, als Estats Units, on més endavant es traslladà amb la seva família, on va desenvolupar la seva carrera cinematogràfica com a actriu i directora.

Precisament, estrenant el cicle, la primera pel·lícula que es podrà veure, el 7 d’octubre, serà «On dangerous ground», dirigida per Nicholas Ray i on Ida Lupino és protagonista. I a la segona, l’11 de novembre, es veurà la seva faceta com a directora, amb «Outrage», on la jove dona protagonista és perseguida i violada per un home just abans de casar-se i es veu com, tot i la violació, encara haurà d’aguantar la vergonya.

Robert Ryan i Ida Lupino en una imatge de la pel·lícula ‘On dangerous ground’ que Nicholas Ray dirigí en 1951.