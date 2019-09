Nou espai d’art as Migjorn

Des d’aquest cap de setmana, el poble des Migjorn Gran compta amb un nou espai dedicat a l’art, que neix de la mà dels Amics de l’Art, l’associació que des de l’any 2006 organitza la Gran Migjornale, un dels esdeveniments de referència de l’agenda cultural del municipi i de l’Illa.

Des de l’associació, asseguren que l’obertura d’aquest nou espai respon a la voluntat de crear un punt de trobada i d’intercanvi d’idees, així com un lloc per a l’organització d’exposicions artístiques i esdeveniments.

La nova galeria, situada a l’antiga carnisseria (carrer Major, 66), es va inaugurar aquest cap de setmana amb una primera exposició d’artistes que al llarg d’aquests anys han passat per la Gran Migjornale. La inauguració va tenir lloc en el marc del programa d’actes de Sant Miquel 2019, que durant dissabte i diumenge va omplir la localitat d’activitats, com un concert de la Coral Migjornera, la coral The Chords i el baríton Daniel Roddick o una torrada popular. En aquesta primera mostra, que va obrir portes enmig d’una gran expectació i de la presència de nombrosos artistes, es podran veure obres de Bruce McLean, Jaume Riudavets, Pere Gomila, Araceli Torrent, Marga Pons, Margarita Subirà, Ronald Web o Paola Marconi, entre altres.