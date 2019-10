228 obres es disputen el Premi Born

Fins a 228 obres optaran al XLIV Premi Born de Teatre que es lliurarà dia 26 a Ciutadella. Una dada que representa la tercera més nombrosa de tota la història del certamen, creat el 1970, només per darrere de les edicions de 2017, quan es presentaren 259 textos, i de 2015, quan van concórrer al concurs 239 obres.

Comparat amb l’any passat, s’han rebut una quarantena més d’originals, i la majoria dels guions que es disputaran el guardó, concretament el 88,16 per cent, provenen de l’estat espanyol, sobretot de Catalunya i Madrid. La resta, un 9,65 per cent, s’han remès des de punts molt diversos de tot el món, des de l’Argentina o els Estats Units, fins al Brasil, Cuba o Bèlgica. L’altre 2,19 per cent té un origen desconegut.

L’entrega del Premi Born tindrà lloc al Teatre de Ciutadella (Calós), en una vetllada en la qual, de la mà de Mô Teatre, es representarà «El principi d’Arquimedes», de Josep M. Miró, guanyador del Premi Born 2011. La gala inclourà una lectura dramatitzada dels actors Jordi Boixaderes, Mercè Montalà i Josep Mercadal, d’obres de Josep Maria Quadrado, en el marc dels actes pel bicentenari del seu naixement.