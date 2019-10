Atenció preferent per a 21 jaciments de la Menorca Talaiòtica

Tots els jaciments que es troben dins les àrees territorials definides a la candidatura de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial seran objecte dels treballs del Pla de Gestió, però mentre n’hi haurà alguns que tindran una atenció de caràcter bàsica, n’hi haurà 21 que rebran una atenció preferent, en relació amb el seu entorn de protecció legal i les seves àrees paisatgístiques.

De la llista d’aquests 21 n’hi ha 7 situats al terme d’Alaior (Torre d’en Galmés, Torralba d’en Salord, So na Caçana, Torrellissar, Calescoves, Navetes de Rafal Rubí i Navetes de Biniac-L’Argentina), 6 al de Maó (Trepucó, Cornia Nou, Sa Cudia Cremada, Torelló, Talatí de Dalt i Sa Torreta de Tramuntana), 5 al de Ciutadella (Son Catlar, Naveta des Tudons, Torretrencada, Torrellafuda i Cala Morell) i 3 al des Migjorn Gran (Sant Agustí, Cova des Coloms i Binicodrell de Darrere).

Aquest és un dels punts que hauran de tenir en compte les propostes que vulguin optar a la convocatòria que acaba d’obrir, per procediment obert i tramitació ordinària, el Consell de Menorca per contractar els treballs de redacció del Pla de Gestió dels béns de la candidatura de la Menorca Talaiòtica per a la seva inscripció com a Patrimoni Mundial de la Unesco, tractant-se «de definir el sistema de gestió encaminat a conservar el valor universal excepcional que es considera que té la candidatura, així com garantir-ne l’autenticitat i integritat».

Les ofertes poden presentar-se al Consell en el termini de 25 dies naturals des del següent a l’anunci, per un import de 57.408 euros IVA exclòs, preu que pot ser millorat a la baixa.

Una volta adjudicat, el termini màxim d’execució del contracte serà de 7 mesos, la suma dels terminis d’execució de les tres fases en què s’ha dividit l’entrega parcial dels treballs a realitzar (2, 2 i 3 mesos respectivament), amb els documents que s’hauran de presentar en català, castellà i anglès. Els terminis no inclouen el temps que l’administració inverteixi a elaborar l’informe favorable que necessiten els treballs de cada fase per passa a la següent.

Entre els treballs a realitzar hi són els d’anàlisi i diagnosi del conjunt de la Menorca Talaiòtica i propostes de conservació com un manual de bones pràctiques per al manteniment, protecció i conservació preventiva dels béns o de difusió com proposar la creació d’un centre d’interpretació de la Menorca Talaiòtica i del paper del Museu de Menorca, en tant que principal espai d’interpretació del patrimoni històric.

A la vegada, també s’han de fer propostes per un sistema de gestió de les visites, que, a més de tenir en compte tots els altres jaciments de la candidatura, ha de prestar especial atenció a cinc: Torre d’en Galmés, Naveta des Tudons, Son Catlar, Trepucó i Calescoves. Dins l’apartat de control i avaluació de les visites i de l’activitat turística, el Pla de Gestió haurà d’identificar les tendències i evolució dels visitants (turistes i locals), fluxos i periodicitat, així com incloure una anàlisi de mobilitat en els béns, sostenible i de baix impacte.