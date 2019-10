Anna Ferrer estrena el videoclip ‘Las mil voces de mi cuerpo’

Si el setembre donava a conèixer «Cachito de pan» com a single d’avançament del seu nou àlbum, ara, a l’octubre i tot just dues setmanes abans de la sortida a la venda (el 25 d’octubre), la cantant i compositora menorquina Anna Ferrer (1993) acaba d’estrenar el videoclip amb el tema «Las mil voces de mi cuerpo», que pot veure’s ja a Youtube i que, juntament amb altres 10 cançons, també formarà part del seu segon disc «Krönia».

El videoclip, que ha comptat amb Benjamín Riquelme com a càmera i en la direcció, va ser passat per primera vegada al programa «Àrtic» de la televisió Betevé de Barcelona, explicant-se que va ser rodat el passat mes d’abril a un soterrani d’una antiga casa de Maó, «on fins no fa gaire hi vivia una dona amb una història de vida, que poc s’allunya del món que Anna Ferrer vol deixar palès en imatges: caos, contradicció, hedonisme, plaer i turment».