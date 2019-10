L’Ateneu es reivindica com a caixa de ressonància social

El pròxim 11 de juny, l’Ateneu de Maó complirà 115 anys d’història. Una efemèride que coincidirà amb la remodelació de la seva seu, la qual permetrà desenvolupar millor l’extensa activitat que es realitza al llarg de l’any. Així ho va destacar aquest divendres la presidenta de la institució, Margarita Orfila, en l’acte inaugural del nou curs acadèmic 2019-2020.

I és que, com apuntà Orfila davant del públic assistent, entre ells, el conseller balear Marc Pons, el conseller de Cultura i Educació al Consell Miquel Àngel Maria, i el batle de Maó Héctor Pons, l’entitat literària, científica i artística està «a un, d’arribar als nou-cents socis», una dada gens dolenta i que implica que hi hagi «una mitjana setmanal de gent que entra en aquesta casa, que supera en moltes ocasions les mil persones, entre actes oberts, per a tot el públic, o activitats només per a socis».

La gran quantitat d’activitats fa que «la casa se’ns quedi, fins i tot, petita», i per açò està previst que per al curs que ve es disposi «d’un nou espai, més ample i confortable», dissenyat per l’arquitecte i directiu de l’Ateneu Miguel Barca.