Doble cita dels concerts de tardor de JJMM d’Alaior

Després d’haver iniciat el 6 d’octubre el programa de concerts de tardor, Joventuts Musicals d’Alaiors continua aquest diumenge i dilluns amb dues noves propostes. La primera és una gala lírica, i la segona un concert pedagògic que el pianista Kiev Portella oferirà per a alumnes de les escoles del poble.

El Convent de Sant Diego acollirà aquest diumenge, a les 19.30 hores, una gala amb el baríton Jaume Gelabert i la soprano Maria Àngels Bagur, acompanyats al piano per Antoni Pons. Junts interpretaran un repertori variat. La primera part inclourà àries d’òperes com «Tosca» o «Gianni Schicchi» de Puccini, de «Cosi fan tutte» de Mozart, o d’«Il trovatore» o «Un ballo in maschera» de Verdi. En la represa, els intèrprets cantaran romances per a baríton, soprano o per a duet. Així, el públic podrà escoltar fragments de sarsueles com «Los Gavilanes», «Luisa Fernanda», «Bohemios» o «Katiuska».

Concert pedagògic

El pianista menorquí Kiev Portella protagonitzarà aquest dilluns un concert orientat a estudiants de sisè de Primària dels col·legis Doctor Comas Camps, Mestre Duran i La Salle.

El concert, també al Convent de Sant Diego, inclourà bandes sonores de pel·lícules com «Amélie» o «El show de Truman». Igualment, els joves també podran escoltar composicions d’autors com Chopin («Preludis Op.28»), Rachmaninov («Preludi núm. 2 Op.3»), Glass («Estudi núm. 3») o Grieg («Dia de bodes a Trodhaugen»), entre d’altres.

Després d’aquests concerts, Joventuts Musicals d’Alaior té previstes diverses actuacions més durant els mesos de novembre i desembre.