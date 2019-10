‘Titi’ Saurina torna amb vuit cançons

Després d’uns anys sense mostrar en públic les seves cançons i set anys després del seu primer disc en solitari («Diminutes»), el músic menorquí Sebastià «Titi» Saurina (Ciutadella, 1960), guitarrista i un dels compositors dels desapareguts Ja T’ho Diré, acaba de publicar, a la vegada i de forma complementària, dos EP amb quatre temes cadascun: «Sa fona» i «Envestides de la mar».

Aquestes cançons, sis amb lletra d’ell mateix i dues de Mercè Soler (que també ha dissenyat les portades dels EP), van ser gravades i autoeditades de dalt a baix als estudis de casa seva (des de fa anys viu al poble d’Adri, a uns 15 km de Girona) i ja es troben a les plataformes digitals, únic format en què es poden trobar i amb la intenció, almenys de moment, de no tocar-les en directe.

Segons que ha explicat Saurina, el fet que hagi optat per dos EP i no per un únic disc on integrar-hi els vuit temes, ve donat perquè considerava que entre ells eren prou diferents com per no anar en una mateixa unitat, no tenint un únic argument i no plantejant-se, quan composava, cap projecte concret, com no fos el pur fet de crear cançons. El que els lliga són les portades, que sí que tenen un mateix concepte.

També, mentre «Sa fona» és «més ballable i alegre, amb cançons més rockeres i d’influències dels anys 80», l’altre EP, «Envestides de la mar» potser és «més íntim i pausat, amb lletres segurament més tranquil·les». I açò sí, amb la majoria de temes «on Menorca hi és present d’una o altra manera, encara que no sempre explícitament».

Títols que no són cançons

Cap dels títols dels dos EP són títols de cançons, sinó que, tant «Sa fona» com «Envestides de la mar», són paraules que surten dins qualcun dels temes que s’hi integren. Amb una menció especial per «Sa fona», que, tot i no ser exclusiu de Menorca, l’empra «com a símbol d’una eina que ajuda a tirar defora de un mateix les coses negatives i que no t’agraden, i que un moment donat no te deixen anar endavant».

Els quatre temes de «Sa fona» són, per ordre, «Amic meu» (un poc surrealista i on s’imagina que es troba amb Joey Ramone, cantant dels Ramones, voltant per Menorca), «Es Canal Salat» (que fa referència a la zona de Ciutadella amb aquest nom i on surt «sa fona»), «Vivim aquesta festa» (una història d’amor-erotisme a ritme de funky i reggae) i «Òrbita estacionària» (una cançó de solitud i d’enyor a bon ritme).

El primer tema d’«Envestides de la mar» és «Un gest lluminós» (soul clàssic que tocaven amb Smoumolnö i on hi han col·laborat la seva filla Maria Saurina als cors, Miquel Brugués als teclats i l’ex Ja T’ho Diré Jesús «Fly» Moll al baix), «Foc al cel» (folk-blues amb lletra de Mercè Soler), «Vienes a mí» (també amb lletra de Soler, escrita en temps dels Ja T’ho Diré però que no van arribar a tocar mai) i «Cada vegada que vinc» (on recorda Menorca i està dedicada als seus pares).