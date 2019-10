Torre d’en Galmés, exemple de gestió i coneixement

Amb l’objectiu de dur una línia clara amb relació a la realització d’accions i intervencions de millora al poblat de Torre d’en Galmés, i tenint en compte a més que aquest és un dels jaciments més significatius de la candidatura de la Menorca Talaiòtica, el Consell compta ja amb un pla director per al jaciment. Un document de 379 pàgines que recull les línies i els objectius estratègics, així com tota una sèrie d’accions a desenvolupar i un càlcul inicial orientatiu d’1,5 milions d’euros d’inversió en les properes quatre anualitats.

El pla director, que inclou el sepulcre megalític de ses Roques Llises i de na Comerma de sa Garita, ha de servir per deixar d’improvisar actuacions amb relació a aquest jaciment arqueològic. Com apuntava ahir el conseller insular d’Educació i Cultura, Miquel Àngel Maria, «faltava una visió a mitjan i llarg termini, temporalitzat i dividit amb accions concretes cada any».

Per a Torre d’en Galmés s’han fixat nou objectius estratègics, que són l’elaboració de protocols de protecció, conservació i recerca; la implementació d’un sistema de conservació preventiva; la millora de l’estat de conservació; l’increment del coneixement científic; la protecció i la difusió dels valors paisatgístics; la millora de la interpretació del jaciment; convertir el jaciment en un laboratori d’aprenentatge arqueològic; que contribueixi en la millora de l’Illa com a destí turístic; que hi hagi una millora en la gestió; i finalment incorporar tecnologies de la informació i la comunicació en tots els àmbits de gestió.