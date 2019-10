Premi europeu a Líthica

Alegria màxima la que ha obtingut l’associació Líthica, per la concessió, anit, d’un dels Premis Europeus de Patrimoni que concedeixen la Comissió Europea i l’organització sense ànim de lucre Europa Nostra. Una distinció que reconeix la tasca realitzada per l’entitat per a la recuperació d’un espai com les Pedreres de s’Hostal, un bé etnològic que el jurat ha valorat com un exemple de patrimoni cultural i històric europeu.

L’acte de lliurament va tenir lloc al Théatre du Châtelet de la capital francesa. Fins allà es va desplaçar una delegació menorquina, amb la presidenta de Líthica, Laetitia Lara, al capdavant, juntament amb el director del projecte dels jardins de Líthica, José Bravo, i altres membres de l’equip.

En total van ser vint-i-cinc les entitats o projectes premiats amb aquests Premis Europeus de Patrimoni i que, en el cas de la menorquina, va rebre la distinció en la categoria de Conservació.

Grand Prix

Una de les incògnites de la nit era el lliurament de set Grans Premis, unes distincions especials que es lliuraren entre els projectes seleccionats i que van ser per a projectes d’Alemanya, Noruega, Polònia, Holanda, Àustria i també Espanya.

Concretament, un dels Grans Premis va ser per a la restauració de l’Oratori del Partal i Casa d’Astasio de Bracamonte, a l’Alhambra. I tampoc hi va haver sort amb el Premi del Públic, que escollí un projecte de Georgia.

La gala es va allargar durant prop de quatre hores i va comptar, entre d’altres, amb la intervenció del president d’Europa Nostra, Plácido Domingo. El cantant, en francès i anglès, destacà la importància de tots els projectes que el jurat ha estudiat, per tractar-se d’iniciatives que «garanteixen el patrimoni i l’herència cultural». Al final, des de la delegació menorquina expressaven la màxima satisfacció per haver estat reconegut d’entre els 149 projectes valorats pel jurat i havent estat guardonats juntament amb iniciatives tan importants com la de l’Alhambra o l’altra espanyola premiada de la restauració del pòrtic de la Glòria de Santiago de Compostela.