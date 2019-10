Ferreries, en el centre de les lletres en català

Amb vuit llibreries participants (Pau, vaDllibres, Catalana, Sa Catòlica, Juguettos, Jocs, Sa Llibreria i Espai 14) i una vintena d’activitats diverses, continuant amb la rotació pels diferents municipis de l’Illa, la plaça Espanya de Ferreries acollirà els propers 8 i 9 de novembre la XV edició de la Fira del Llibre en Català que organitza el Consell de Menorca.

Es tracta d’una mostra, destacà el conseller de Cultura Miquel A. Maria a la presentació de l’esdeveniment que es va fer aquest diemecres a Sa Llibreria de Ferreries, «que permet conèixer i posar en valor la tasca de les editorials que editen en català, especialment a Menorca, on la producció majoritària es fa precisament en la nostra llengua», essent, també, aquesta fira, «un reconeixement a la feina de les llibreries menorquines, que són molt més que un comerç: són també un agent cultural de primer ordre, i la seva aportació és molt valuosa per difondre els autors menorquins, així com la producció editorial en català».

Les parades obriran el divendres dia 8 de 9 a 21 h i el dissabte dia 9 de 10 a 21 h, a la vegada que en paral·lel s’hi faran les diferents activitats, des de les 9.30 h del divendres amb el pregó d’obertura dels alumnes de 1r de Batxillerat de l’IES Biel Martí i fins a les 20.30 h del dissabte, en què es farà el sorteig d’un viatge a Barcelona per Sant Jordi i d’una panera cultural entre les persones que hagin comprat algun llibre durant la Fira.