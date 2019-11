Èxit del primer Menorca Doc Fest

El Menorca Doc Fest va arribar ahir al seu final, tot i que encara hi ha programades diverses activitats fora del programa principal. Durant quatre dies, el festival organitzat per l’associació Es Far Cultural ha convertit es Mercadal en l’epicentre de la fotografia i el cinema documental a les Illes Balears, amb un ampli programa d’exposicions, projeccions, conferències i altres activitats, que han comptat amb una bona resposta de públic.

Concurs de curts

Un dels plats forts del festival ha estat el concurs de curtmetratges documentals, en el qual participaven un total de setze obres seleccionades, la majoria d’elles provinents del País Valencià.

El jurat del concurs, format per Joan Bover, Sílvia Pons i Bárbara Fernández va atorgar el premi al millor curtmetratge, valorat en 500 euros, a «Makun (No Llores): Dibujos en un CIE», un documental d’animació dirigit per Emilio Martí sobre els centres d’internament d’estrangers, que denuncia que en aquests espais s’hi tanquen persones innocents que passen mesos separats de les seves famílies sense haver comès cap delicte.

El jurat també va atorgar dues mencions d’honor, valorades amb 100 euros cadascuna. La primera va ser per l’obra «Una història normal», un curt dirigit per Ernest J. Sorrentino que retrata les dificultats laborals i econòmiques d’una parella de 40 anys, que pateixen malalties mentals, per assolir la independència i la normalitat.

La segona menció d’honor es va concedir a «Savis de l’horta», un curtmetratge dirigit per David Segarra, que mostra el món cultural i humà dels homes i dones de l’horta valenciana, un àmbit oblidat i amenaçat per la societat urbana.

Finalment, el jurat va donar una menció d’honor extra al curtmetratge «Marillu», de la jove realitzadora ciutadellenca Abril Vila Truyol, en el qual explica com la seva àvia aconsegueix fer realitat el somni d’actuar en un teatre.