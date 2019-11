Final d’any sota la batuta de Salvador Brotons

Kiev Portella acomiadarà l’any de la millor manera possible, ja que serà l’intèrpret convidat del tradicional Concert de Cap d’Any de la Banda Municipal de Barcelona, que tindrà lloc els dies 28 i 29 de desembre a l’Auditori de Barcelona, sota la direcció de Salvador Brotons.

Una cita que el pianista menorquí afronta amb molta il·lusió, ja que, segons afirma, «actuar a la Sala Gran de l’Auditori de Barcelona és tot un repte, perquè té una capacitat per a 2.400 persones i aquests concerts tan festius solen omplir, i quan et truquen per fer de solista en un concert d’aquests, la veritat és que són paraules majors».

Programa

A Barcelona, Portella interpretarà el «Concert per a piano núm. 2» de Dmitri Xostakóvitx, que formarà part d’un programa que combinarà la música centreeuropea més clàssica d’aquestes dates, amb la imprescindible música de Johann Strauss, amb algunes sorpreses, com la «Marxa eslava» de Txaikovski i l’«Obertura festiva» de Xostakóvitx.

Sobre l’obra que oferirà, Portella explica que «és un concert molt espectacular, que Xostakóvitx va dedicar al seu fill, i és molt dramàtic en certs moments, però al final també és molt festiu i té un dels segons temps més meravellosos que hi ha per a piano i orquestra». El pianista menorquí també assenyala que «un altre dels reptes de la peça és que el solista gairebé no descansa, i el concert, que té moments molt lírics i també parts molt rítmiques, esdevé una lluita entre l’orquestra i el piano solista».

El concert serà la primera col·laboració de Portella amb la Banda Municipal de Barcelona i servirà perquè es retrobi amb Salvador Brotons, que ja l’havia dirigit diverses vegades amb la Simfònica de les Illes Balears.

Abans d’aquests concerts, Portella serà un dels encarregats d’obrir el cicle de música de cambra de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), acompanyat de la violinista Sarah Bels i el violoncel·lista Jean-Baptiste. Serà 12 de novembre a l’Auditori de Barcelona.