Trío de ‘reinas’ musicales en Sant Lluís

Actrices, menorquinas y con la música como una parte importante de sus vidas. Esos son, entre otros, tres elementos que unen las trayectorias artísticas de Enka Alonso, Rita Barber y Queralt Albinyana, quienes el próximo domingo se subirán, por separado, al escenario de la sala MusikBox de Sant Lluís (19 horas) para compartir el protagonismo de un concierto cuyos promotores han bautizado como «Tres dones in the Box».

Lo que en principio estaba pensado como un evento para mostrar la música del nuevo proyecto musical de Alonso, al frente desde hace unos meses del dúo La nena Samsó, se ha convertido en una triple propuesta gracias al proyecto teatral en el que las tres trabajan actualmente. Un montaje aún sin título definido pero que gira en torno a cuatro reinas de obras de Shakespeare (Cleopatra, Titania, Margaret y Lady MacBeth), en el que la cuarta protagonista sería la veterana actriz Laura Pons.

«Teniendo en cuenta que unos días después íbamos a tener los ensayos, se nos encendió la bombilla y pensamos que podría ser muy chulo poder compartir también el cartel musical», explica Alonso, quien considera que se trata de una propuesta interesante precisamente «por contener tres propuestas muy diferentes». La voz de La Nena Samsó, que ya estrenó su proyecto musical en la Isla el verano pasado en el marco del festival Arts al Nord, toma como base los versos de un poemario que escribió hace unos años, titulado «Avui i set Anys mes», que en formato EP se ha transformado en «Forat, cordill, la Lluna i mil mamuts». Un proyecto todavía joven con el que se muestra muy contenta y que «todavía seguimos afinando», dice.

Por su parte, Barber también pone el acento en los «estilos diferentes» que atesoran cada una de ellas a la hora de abordar sus carreras musicales. «Para mí es un encuentro muy hermoso, tres mujeres menorquinas, actrices y con mucha presencia de la música en nuestra vida artística», confiesa Barber: «Tres profesionales que nos dedicamos a este difícil mundo del arte dramático y que estamos dando guerra con unas carreras bien interesantes», añade.

Y es que proyectos parece que no les faltan. Barber acaba de estrenar la vesrión teatral menorquina del «Principi d’Arquimides»; Alonso ha retomado la gira de «La Plaça del Diamant» y Albinyana está a punto de estrenar la obra de Toni Gomila «Rostoll cremat» en la Biblioteca de Catalunya». En el caso de esta última artista, confiesa como para alguien como ella, que proviene del mundo del teatro musical, «fue una liberación» participar en un proyecto que desembocó en la grabación en 2012 del disco «When I met the blues». «Pese a que es un trabajo que se publicó hace tiempo no caduca, es una música que va más allá de las modas, envejece muy bien», argumenta.

Está por ver si el domingo se animarán a cantar juntas, pero lo que está claro es que la próxima primavera, junto a Laura Pons, compartirán escenario en el Teatre Principal de Maó a las órdenes de Pitus Fernández en una producción de La Clota gestionada por Jaume Gomila y que cuenta con una dramaturgia firmada por Pau Carrió.