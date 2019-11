Marta Sales, Premi de Literatura Infantil des Mercadal i Fornells

El clam per a la preservació i el respecte dels recursos naturals, que apareix al relat «N’Anuk i el planeta eixut» li ha valgut a Marta Sales Villalonga per a obtenir el Premi de Literatura Infantil des Mercadal i Fornells 2019, dotat amb 1.000 euros.

L’entrega del guardó va ser aquest divendres dematí. L’entregà la regidora d’Educació de l’Ajuntament des Mercadal, Regina Sintes, i de diferents membres de la comunitat educativa. El text, dirigit a lector d’entre 7 i 12 anys, ha estat valorat molt positivament pel jurat, per la utilització d’un llenguatge adequat i apropiat per al públic infantil, i pel tractament d’una temàtica actual com és el respecte al medi ambient i l’escassetat de recursos com l’aigua.

Així mateix, en l’acte es va presentar el treball editat corresponent a l’edició de l’any passat del certamen, que guanyà Noèlia Martínez Gavaldà, «Ballem o què?». L’autora va estar acompanyada pels escolars del CP Fornells, que il·lustraren el relat.