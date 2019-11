Líthica bufa les espelmes del quart de segle

Aquest 9 de novembre ha coincidit amb el dia que es complien 25 anys de la fundació de l’associació Líthica. Una efemèride que es va celebrar aquest dissabte a les Pedreres de s’Hostal, amb una jornada festiva a la qual assistiren fundadors, socis i amics.

Un joc amb proves per les pedreres al matí va ser el preàmbul d’una festa que va incloure una torrada, música en directe i, és clar, la bufada d’espelmes. La presidenta de l’entitat, Laetitia Lara, recordà els inicis i manifestà la seva emoció per l’evolució d’un projecte que ha transformat un abocador en un espai cultural que fa uns dies ha estat reconegut internacionalment amb el Premi Europa Nostra. Projecte per al qual animà més gent a sumar-se per seguir creixent i que va néixer per la influència de la persona que li ensenyà a estimar la tradició dels trencadors, Antoni Pons Nadal ‘Pichón’, a qui recordà de forma especial i sentida.